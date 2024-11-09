Kata-Kata Cristiano Ronaldo Kelar Laga Al Riyadh vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo senang bukan main Al Nassr berhasil mengalahkan Al Riyadh di pekan ke-10 Liga Arab Saudi 2024-2025, pada Sabtu (9/11/2024) dini hari WIB. Baginya, hasil itu sangat penting lantaran tanda bagi Al Nassr segera bangkit.

Seperti yang diketahui, dalam dua laga terakhir Liga Arab Saudi 2024-2025, Al Nassr selalu gagal memetik kemenangan. Seperti saat ditahan Al Kholood dengan skor 3-3 pada 25 Oktober 2024, hingga ketika diimbangi Al Hilal 1-1 pada 2 November 2024 lalu.

Di antara dua pertandingan itu, Al Nassr menelan kekalahan 0-1 dari Al Taawon di Piala Raja Arab Saudi 2024. Ketiga hasil itu jelas merupakan kekalahan yang sangat berat untuk Al Nassr.

Al Nassr pun sempat bangkit dengan kemenangan 5-1 atas Al Ain di Liga Champions Asia 2024-2025. Namun, bagi Ronaldo kemenangan terpenting justru saat Al Nassr menang atas Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2024-2025.

Dalam kemenangan 1-0 berkat gol Sadio Mane di menit 41 itu, Ronaldo merasa hasil itu menjadi bukti kebangkitan Al Nassr. Ronaldo dan kawan-kawan pun siap meneruskan hasil positif itu agar dapat bersaing memperebutkan gelar juara Liga Arab Saudi 2024-2025.

“Kemenangan memicu kebangkitan kita,” bunyi pernyataan Ronaldo usai laga Al Riyadh vs Al Nassr, dikutip dari instagram pribadinya, @cristiano, Sabtu (9/11/2024).