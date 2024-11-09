Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Tak Sabar Lawan Koki Ogawa di Laga Timnas Indonesia vs Jepang: Akan Jadi Pertandingan Menarik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:30 WIB
Calvin Verdonk Tak Sabar Lawan Koki Ogawa di Laga Timnas Indonesia vs Jepang: Akan Jadi Pertandingan Menarik!
Calvin Verdonk dan Koki Ogawa merupakan rekan setim di NEC Nijmegen. (Foto: Instagram)
A
A
A

NIJMEGEN – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tidak sabar melakoni pertandingan melawan Timnas Jepang dalam matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Calvin siap melawan rekan setimnya di NEC Nijmegen, yakni Koki Ogawa.

Ogawa dipanggil Timnas Jepang usai performa impresifnya bersama NEC Nijmegen. Sejauh ini, pemain berusia 27 tahun itu sudah mencetak enam gol dari 11 pertandingan bersama NEC Nijmegen.

Calvin Verdonk

Ogawa juga sudah mencatatkan tujuh gol dari tujuh pertandingannya bersama Samurai Biru -julukan Timnas Jepang. Tak ayal, pertandingan mendatang akan sangat menarik bagi Calvin dan Ogawa.

Calvin sendiri mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan rekan setimnya di pertandingan mendatang. Dia dan Ogawa kemungkinan akan terbang ke Indonesia setelah pertandingan NEC Nijmegen versus RKC Waalwijk, Minggu 10 November 2024 pukul 03.00 WIB.

“Ya, saya akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu dan akan memainkan dua pertandingan penting,” kata Calvin dilansir dari kanal YouTube NEC TV, Sabtu (9/11/2024).

