Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Dapat Kabar Buruk Jelang Lawan Timnas Indonesia, sang Bek Andalan Shogo Taniguchi Cedera Serius!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |11:14 WIB
Timnas Jepang Dapat Kabar Buruk Jelang Lawan Timnas Indonesia, sang Bek Andalan Shogo Taniguchi Cedera Serius!
Shogo Taniguchi yang jadi bek andalan Timnas Jepang alami cedera serius. (Foto: Instagram/@shogo_taniguchi_5)
A
A
A

TIMNAS Jepang dapat kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia. Sang bek andalan, Shogo Taniguchi, dikabarkan mengalami cedera serius.

Shogo Taniguchi mengalami cedera saat memperkuat klubnya asal Belgia, Sint-Truidense V.V, melawan versus KV Mechelen yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Dalam laga itu, Sint-Truidense V.V. sukses mengalahkan KV Mechelen dengan skor 2-1 di lanjutan Liga Belgia 2024-2025.

Shogo Taniguchi

Main di Stayen Stadium, Sint-Truiden, Belgia pada Sabtu (9/11/2024) dini hari WIB, Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14. Perannya harus digantikan oleh Zineddine Belaid.

Pelatih Sint-Truindense V.V., Felice Mazzu, mengungkapkan Taniguchi mengalami cedera serius karena robek pada tendon achilles. Dia mengalami cedera bagian belakang pergelangan kaki yang mengubungkan otot betis dan tulang tumit.

“Saya terutama ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi, yang sayangnya mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah,” kata Mazzu dikutip dari Soccer King, Sabtu (9/11/2024).

Jika benar mengalami cedera parah pada tendon achilles, Taniguchi bisa saja melewatkan pertandingan Jepang versus Timnas Indonesia. Sebab, cedera tersebut bisa dibilang serius dan berpotensi absen dalam waktu yang lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183893/jesus_casas-GNr5_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas dengan Timur Kapadze, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183847/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi-YjBx_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Skuad Garuda Melorot Lagi, Ditinggalkan Thailand dan Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183840/jesus_casas_masuk_daftar_lima_calon_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya-U12t_large.jpg
Jesus Casas Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183709/zainudin_amali_minta_pemilihan_pelatih_timnas_indonesia_dilakukan_secara_kolektif_pssi-aw5F_large.jpg
Waketum PSSI Tegaskan Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Dilakukan Secara Kolektif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644641/timnas-indonesia-u22-dicukur-mali-03-alarm-bahaya-jelang-sea-games-2025-hju.webp
Timnas Indonesia U-22 Dicukur Mali 0-3, Alarm Bahaya Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Ditunjuk Jadi Kapten Timnas Indonesia U-22, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement