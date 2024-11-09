Timnas Jepang Dapat Kabar Buruk Jelang Lawan Timnas Indonesia, sang Bek Andalan Shogo Taniguchi Cedera Serius!

TIMNAS Jepang dapat kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia. Sang bek andalan, Shogo Taniguchi, dikabarkan mengalami cedera serius.

Shogo Taniguchi mengalami cedera saat memperkuat klubnya asal Belgia, Sint-Truidense V.V, melawan versus KV Mechelen yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Dalam laga itu, Sint-Truidense V.V. sukses mengalahkan KV Mechelen dengan skor 2-1 di lanjutan Liga Belgia 2024-2025.

Main di Stayen Stadium, Sint-Truiden, Belgia pada Sabtu (9/11/2024) dini hari WIB, Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14. Perannya harus digantikan oleh Zineddine Belaid.

Pelatih Sint-Truindense V.V., Felice Mazzu, mengungkapkan Taniguchi mengalami cedera serius karena robek pada tendon achilles. Dia mengalami cedera bagian belakang pergelangan kaki yang mengubungkan otot betis dan tulang tumit.

“Saya terutama ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi, yang sayangnya mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah,” kata Mazzu dikutip dari Soccer King, Sabtu (9/11/2024).

Jika benar mengalami cedera parah pada tendon achilles, Taniguchi bisa saja melewatkan pertandingan Jepang versus Timnas Indonesia. Sebab, cedera tersebut bisa dibilang serius dan berpotensi absen dalam waktu yang lama.