Jepang Kumpulkan Data Timnas Indonesia Jelang Bentrok, Ini yang Diwaspadai Samurai Biru

TOKYO – Timnas Jepang begitu serius mempersiapkan diri jelang menghadapi Timnas Indonesia di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka mengumpulkan banyak data terkait Skuad Garuda!

Jepang akan bertandang ke Indonesia dalam waktu dekat. Samurai Biru dan Skuad Garuda akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 15 November 2024.

Jelang duel tersebut, ternyata Jepang mempersiapkan diri secara serius sampai mengumpulkan data soal Timnas Indonesia. Ternyata, ada beberapa hal yang diwaspadai oleh Jepang dari Jay Idzes dan kolega.

"Timnas Indonesia adalah tim yang memiliki pertahanan solid dan juga serangan yang cepat," ungkap pelatih Hajime Moriyasu, dilansir dari Nikkan Sports, Sabtu (9/11/2024).

"Mereka juga mampu memberikan tekanan yang sangat intens sehingga membuat lawannya kesulitan membawa bola ke depan dan tak mampu menjalankan strategi dengan baik," tambah pria asal Jepang itu.

Moriyasu juga melihat Timnas Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda dari sebelunya. Terlebih lagi hadirnya sejumlah pemain naturalisasi mengubah wajah Skuad Garuda.