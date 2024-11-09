Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jepang Kumpulkan Data Timnas Indonesia Jelang Bentrok, Ini yang Diwaspadai Samurai Biru

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |02:26 WIB
Jepang Kumpulkan Data Timnas Indonesia Jelang Bentrok, Ini yang Diwaspadai Samurai Biru
Timnas Jepang rutin mengumpulkan data terkait Timnas Indonesia jelang bentrok (Foto: PSSI)
A
A
A

TOKYO – Timnas Jepang begitu serius mempersiapkan diri jelang menghadapi Timnas Indonesia di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka mengumpulkan banyak data terkait Skuad Garuda!

Jepang akan bertandang ke Indonesia dalam waktu dekat. Samurai Biru dan Skuad Garuda akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 15 November 2024.

Timnas Jepang

Jelang duel tersebut, ternyata Jepang mempersiapkan diri secara serius sampai mengumpulkan data soal Timnas Indonesia. Ternyata, ada beberapa hal yang diwaspadai oleh Jepang dari Jay Idzes dan kolega.

"Timnas Indonesia adalah tim yang memiliki pertahanan solid dan juga serangan yang cepat," ungkap pelatih Hajime Moriyasu, dilansir dari Nikkan Sports, Sabtu (9/11/2024).

"Mereka juga mampu memberikan tekanan yang sangat intens sehingga membuat lawannya kesulitan membawa bola ke depan dan tak mampu menjalankan strategi dengan baik," tambah pria asal Jepang itu.

Moriyasu juga melihat Timnas Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda dari sebelunya. Terlebih lagi hadirnya sejumlah pemain naturalisasi mengubah wajah Skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/15/11/1644587/raih-predikat-elite-label-bank-jateng-borobudur-marathon-2025-hadirkan-rute-baru-zcw.jpg
Raih Predikat Elite Label, Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Hadirkan Rute Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua On Fire Bantai Halus FC 6-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement