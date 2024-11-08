Adu Gaji Shin Tae-yong dengan Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu

ADU gaji Shin Tae-yong dengan pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu menarik diketahui. Sebelum melawan Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Jumat, 15 November 2024, menarik juga jika membahas seberapa besar pendapatan pelatih dari kedua tim yang akan saling bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (8/11/2024), Okezone telah merangkum adu gaji Shin Tae-yong dengan pelatih Timnas Jepang, sebagai berikut.

Untuk diketahui gaji bersih yang diperoleh Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan ini diperkirakan mencapai angka Rp14,2 miliar per tahun. Artinya setiap bulan Shin Tae-yong menerima uang sekira Rp1,1 miliar.

Angka ini bahkan belum termasuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti apartemen, kendaraan, dan lainnya. Sedangkan, gaji pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, calon lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tak kalah besar.

Diperkirakan sosoknya mempunyai gaji sekira USD1 juta atau senilai Rp15,7 miliar per tahun. Moriyasu mulai naik menjadi pelatih tim nasional U-23 yang sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade Tokyo 2020.