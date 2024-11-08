Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Jepang yang Ternyata Pernah Bermain di Indonesia, Nomor 1 Lionel Messi-nya Jepang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:46 WIB
6 Pemain Timnas Jepang yang Ternyata Pernah Bermain di Indonesia, Nomor 1 Lionel Messi-nya Jepang!
Keisuka Osako (kanan) pernah main di Indonesia pada 2018. (Foto: Instagram/@keisuke.osako)
SEBANYAK 6 pemain Timnas Jepang yang ternyata pernah bermain di Indonesia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Untuk menghadapi Timnas Indonesia, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu telah memanggil 27 pemain. Dari 27 pemain yang dipanggil, enam di antaranya ternyata pernah bermain di Indonesia.

Pemain-pemain ini pernah bermain di Indonesia saat memperkuat Timnas Jepang U-19 di Piala Asia U-19 2018 yang dilangsungkan di Jakarta. Saat itu, skuad asuhan Masanaga Kageyama mengalahkan Timnas Indonesia U-19 yang diperkuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dengan skor 2-0, sebelum akhirnya tumbang dari Arab Saudi U-19 di partai puncak.

Untuk kedua kalinya, enam pemain ini akan kembali merumput di Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 pemain Timnas Jepang yang ternyata pernah bermain di Indonesia:

6. Kosei Tani (Machida Zelvia)

Kosei Tani

Kosei Tani yang kini berstatus kiper Machida Zelvia di Liga 1 Jepang merupakan penjaga gawang utama Timnas Jepang U-19 di Piala Asia U-19 2018. Di Timnas Jepang saat ini, Kosei Tani yang baru mencatatkan dua caps bersama Timnas Jepang merupakan kiper ketiga Samurai Biru di bawah Zion Suzuki dan Keisuke Osako.

5. Keisuke Osako (Sanfrecee Hiroshima)

Keisuke Osako

Keisuke Osaka yang dulunya menjadi pelapis Kosei Tani di Timnas Jepang U-19, kini berstatus kiper kedua Timnas Jepang di bawah Zion Suzuki. Keisuke Osako saat ini berstatus kiper utama klub Liga 1 Jepang, Sanfrecce Hiroshima.

Halaman:
1 2 3
      
