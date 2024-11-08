Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dibebani Harapan Tinggi, Rizky Ridho: Kami Berusaha Sebisa Mungkin

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:32 WIB
Timnas Indonesia Dibebani Harapan Tinggi, Rizky Ridho: Kami Berusaha Sebisa Mungkin
Rizky Ridho sadar Timnas Indonesia dibebani harapan setinggi langit (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
JAKARTA – Rizky Ridho sadar Timnas Indonesia dibebani harapan setinggi langit dari penggemar terutama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia dan rekan setim akan berusaha sebisa mungkin memenuhinya.

Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finis di posisi ketiga atau keempat di putaran ketiga dan kemudian lolos ke putaran keempat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengatakan target untuk Skuad Garuda adalah mengumpulkan total 15 poin.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Ridho menyadari tekanan dan harapan dari berbagai pihak itu nyata dan dirasakannya. Kendati demikian, ia justru merasa itu hal yang memang perlu ada agar ke depannya bisa tampil lebih baik lagi.

"Tentunya tekanan itu ada dan memang itu harus ada dalam sebuah tim dan kami harus punya target ke depannya," tutur Ridho di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis 7 November 2024.

"Target sudah ditentukan, kami semaksimal mungkin bisa posisi 4 dan lolos play-off,” tambah bek Persija Jakarta itu.

“Kami sebagai pemain mungkin sebisa mungkin bisa memenuhi target bahkan melampaui," tukas Ridho.

