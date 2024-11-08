Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketambahan Ole Romeny, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:09 WIB
Ketambahan Ole Romeny, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ole Romeny berpotensi sudah bisa main saat Timnas Indonesia yandang ke markas Australia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

JIKA ketambahan Ole Romeny, prediksi line up Timnas Indonesia vs Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB akan diulas Okezone. Sosok Ole Romeny kencang dirumorkan akan tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Spekulasi itu muncul setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Jamaluddin Idham, yang mengikuti proses naturalisasi Kevin Diks pada Senin, 4 November 2024 buka suara. Ia mengatakan dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional, Ole Romeny berpotensi menjadi pemain yang dinaturalisasi setelah Kevin Diks.

Ole Romeny berpotensi gabung Timnas Indonesia dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Jika Ole Romeny benar datang pada November 2024, pesepakbola 24 tahun itu hampir pasti sudah memegang paspor Indonesia saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 sore WIB.

Lantas, formasi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong jika Ole Romeny gabung? Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes.

Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Mees Hilgers, Jay Idzes dan Justin Hubner. Kevin Diks akan beroperasi sebagai wing back kanan dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya.

Untuk dua gelandang sentral ada Thom Haye dan Ivar Jenner yang bisa diberdayakan. Lanjut ke posisi depan ada Ole Romeny (winger kanan), Ragnar Oratmangoen (winger kiri) dan Rafael Struick (penyerang tengah).

