Kisah Miris Ruben Wuarbanaran, Pemain Naturalisasi Era Alfred Riedl yang Sama Sekali Tak Pernah Debut di Timnas Indonesia

Kisah Ruben Wuarbanaran yang sudah dinaturalisasi jadi WNI tapi tak pernah debut di Timnas Indonesia, menarik untuk diulas (Foto: X/@geldersvoetbal)

KISAH miris Ruben Wuarbanaran, pemain naturalisasi era Alfred Riedl yang sama sekali tak pernah debut di Timnas Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, nasibnya sungguh memprihatinkan.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan cara naturalisasi Timnas Indonesia saat ini. Sekarang, pemain naturalisasi selalu menjadi tumpuan utama. Bahkan prosesnya kerap kali dikebut secepat mungkin agar bisa segera debut.

Ruben Wuarbanaran merupakan pemain kelahiran Wijhe, Belanda, pada 15 Agustus 1990. Namanya mencuat ketika masih membela tim Den Bosch U-21 yang kemudian sempat menjajal tampil di tim senior.

Nama Ruben Wuarbanaran sempat diminati oleh pelatih Timnas Indonesia pada masa itu, yakni Alfred Riedl. Alhasil, ia bersedia menjalani proses naturalisasi dan berhasil menjadi WNI pada 2011.

Pasca dinaturalisasi, nasibnya justru berakhir sial. Bagaimana tidak, sejak resmi menjadi WNI, Ruben belum satu kali pun mencatatkan caps. Padahal, mendiang Riedl begitu menginginkan dirinya.

Salah satunya pada ajang Pra Olimpiade 2012. Kala itu, Riedl memasukkan nama Ruben ke dalam daftar 26 nama yang dipanggil. Akan tetapi, ia tidak bisa bergabung karena cedera yang sedang dideritanya.

Bukan hanya itu, pelatih lokal seperti Rahmad Darmawan juga sempat memanggil Ruben untuk mengikuti seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di SEA Games 2011. Sempat bergabung, namanya justru dicoret.