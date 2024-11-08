Hajime Moriyasu Bersyukur Laga Timnas Indonesia vs Jepang Diundur 1 Hari, Bakal Dapat Keuntungan?

TOKYO - Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, bersyukur laga kontra Timnas Indonesia diundur satu hari dari jdawal semula. Menurutnya, hal ini akan menguntungkan timnya.

Timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Sejatinya, pertandingan itu akan berlangsung pada 14 November. Namun, Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dan Indonesia (PSSI) telah sepakat untuk memundurkan jadwal pertandingan satu hari.

Mundurnya jadwal ini dikabarkan agar kedua tim sama-sama mendapat waktu lebih untuk beradaptasi. Diketahui, mereka sama-sama mempunyai pemain Eropa yang tentu saja harus menyesuaikan dengan iklim di Indonesia.

Moriyasu senang dengan mundurnya jadwal pertandingan ini. Ia akan memanfaatkan hal ini untuk menyesuaikan diri dan meramu taktik sebelum melawan Timnas Indonesia.

“Kami sangat bersyukur atas tambahan satu hari tersebut. Pasalnya, kami harus membiasakan diri terlebih dahulu dengan kondisi setempat,” ungkap Moriyasu, dikutip dari Nikkan Sports, Jumat (8/11/2024).