Bikin Assist Cantik Jelang Bela Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Jadi Motivasi Tambahan

Rizky Ridho berharap satu assist-nya jadi tambahan motivasi (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

BOGOR – Rizky Ridho berhasil membuat satu assist cantik di laga Persija Jakarta vs Madura United jelang membela Timnas Indonesia. Ia mengakui hal itu menjadi tambahan motivasi.

Laga Persija Jakarta vs Madura United itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu 6 November malam WIB. Walau menang, Macan Kemayoran sempat kesulitan.

Empat gol dicatatkan oleh Gustavo Almeida (20’), Marko Simic (43’), Ryo Matsumura (71’), dan Pedro Dias (90+6’). Sedangkan, Laskar Sape Kerrab hanya mampu membalaskan satu gol via penalti Lulinha (40’).

Gol yang dicetak Almeida tak luput dari sosok Ridho. Sang kapten mengirimkan umpan yang memanjakan penyerang asal Brasil itu setelah sebelumnya pamer skill mengolah si kulit bundar.

Ridho bersyukur bisa melepas assist yang berkontribusi pada kemenangan Persija. Ia berharap itu menjadi tambahan motivasi menatap laga-laga berikutnya.

“Ya Alhamdulillah tadi bisa bikin satu assist dan Gustavo bisa cetak gol,” kata Ridho usai konferensi pers, Jumat (8/11/2024).