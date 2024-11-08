Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bikin Assist Cantik Jelang Bela Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Jadi Motivasi Tambahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |03:37 WIB
Bikin <i>Assist</i> Cantik Jelang Bela Timnas Indonesia, Rizky Ridho: Jadi Motivasi Tambahan
Rizky Ridho berharap satu assist-nya jadi tambahan motivasi (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

BOGOR – Rizky Ridho berhasil membuat satu assist cantik di laga Persija Jakarta vs Madura United jelang membela Timnas Indonesia. Ia mengakui hal itu menjadi tambahan motivasi.

Laga Persija Jakarta vs Madura United itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu 6 November malam WIB. Walau menang, Macan Kemayoran sempat kesulitan.

Persija Jakarta

Empat gol dicatatkan oleh Gustavo Almeida (20’), Marko Simic (43’), Ryo Matsumura (71’), dan Pedro Dias (90+6’). Sedangkan, Laskar Sape Kerrab hanya mampu membalaskan satu gol via penalti Lulinha (40’).

Gol yang dicetak Almeida tak luput dari sosok Ridho. Sang kapten mengirimkan umpan yang memanjakan penyerang asal Brasil itu setelah sebelumnya pamer skill mengolah si kulit bundar.

Ridho bersyukur bisa melepas assist yang berkontribusi pada kemenangan Persija. Ia berharap itu menjadi tambahan motivasi menatap laga-laga berikutnya.

“Ya Alhamdulillah tadi bisa bikin satu assist dan Gustavo bisa cetak gol,” kata Ridho usai konferensi pers, Jumat (8/11/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Link Vote FIFA Puskas Award Pilih Gol Rizky Ridho yang Kini Jadi Buruan Warga +62!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement