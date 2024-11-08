Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Libur Jeda Internasional, Skuad PSBS Biak Diberi Program Latihan Mandiri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |01:15 WIB
Libur Jeda Internasional, Skuad PSBS Biak Diberi Program Latihan Mandiri
PSBS Biak diliburkan sepekan selama jeda internasional (Foto: PT LIB)
A
A
A

SKUAD PSBS Biak mendapat program latihan mandiri agar kebugaran terjaga selama libur jeda internasional. Mereka diliburkan selama satu minggu penuh usai laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025.

Pelatih Emral Abus berharap libur satu pekan ini bisa dimanfaatkan oleh anak asuhnya. Selain berkumpul bersama keluarga, mereka juga bisa berlatih secara mandiri.

PSBS Biak vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

"Kami berikan libur kepada pemain. Kami ingin mereka bisa melepas kangen dengan keluarga," kata Emral dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (8/11/2024).

Mantan pelatih Persib Bandung itu mengatakan, pemain tidak serta merta bebas dari tanggung jawab latihan. Pasalnya, ia menekankan pentingnya menjaga kebugaran dengan latihan mandiri.

"Kami akan diskusi dulu dengan tim pelatih mengenai beberapa hari libur untuk recovery, karena jeda cukup panjang," kata pelatih berlisensi AFC Pro itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644137/kisah-frank-van-kempen-pergi-sebelum-sempat-latih-timnas-indonesia-u20-cqe.webp
Kisah Frank Van Kempen, Pergi Sebelum Sempat Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Komentar Rizky Ridho usai Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement