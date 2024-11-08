Libur Jeda Internasional, Skuad PSBS Biak Diberi Program Latihan Mandiri

SKUAD PSBS Biak mendapat program latihan mandiri agar kebugaran terjaga selama libur jeda internasional. Mereka diliburkan selama satu minggu penuh usai laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025.

Pelatih Emral Abus berharap libur satu pekan ini bisa dimanfaatkan oleh anak asuhnya. Selain berkumpul bersama keluarga, mereka juga bisa berlatih secara mandiri.

"Kami berikan libur kepada pemain. Kami ingin mereka bisa melepas kangen dengan keluarga," kata Emral dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (8/11/2024).

Mantan pelatih Persib Bandung itu mengatakan, pemain tidak serta merta bebas dari tanggung jawab latihan. Pasalnya, ia menekankan pentingnya menjaga kebugaran dengan latihan mandiri.

"Kami akan diskusi dulu dengan tim pelatih mengenai beberapa hari libur untuk recovery, karena jeda cukup panjang," kata pelatih berlisensi AFC Pro itu.