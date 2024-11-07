Akui Timnas Indonesia Bakal Kesulitan Lawan Jepang, Shin Tae-yong Mulai Pesimis?

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui Jepang berada di level yang sangat tinggi. Mau dilihat dari ranking FIFA, permainan tim, hingga individu pemain, STY sadar Jepang akan menjadi lawan yang sangat berat untuk Timnas Indonesia.

Kendati demikian, semua hal itu tak membuat Shin Tae-yong pesimis. Ia percaya Timnas Indonesia bisa menang asal persiapan yang mereka lakukan berjalan sempurna.

Ya, bila melihat dari ranking FIFA yang ada saat ini, Jepang (ranking 15) berada jauh di atas Garuda (130). Samurai Biru jelas adalah tim terkuat di Asia saat ini dan pastinya akan menjadi tugas berat bagi para pemain Timnas Indonesia.

“Memang bisa dilihat dari angka FIFA Ranking juga memang tertinggi di Asia,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

“Dan secara performa pun ya paling baik di Asia ya. Jadi memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami,” sambungnya.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang. Walaupun dia sadar betul, laga kontra Samurai Biru akan menjadi laga yang sangat berat.