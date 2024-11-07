Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akui Timnas Indonesia Bakal Kesulitan Lawan Jepang, Shin Tae-yong Mulai Pesimis?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:03 WIB
Akui Timnas Indonesia Bakal Kesulitan Lawan Jepang, Shin Tae-yong Mulai Pesimis?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui Jepang berada di level yang sangat tinggi. Mau dilihat dari ranking FIFA, permainan tim, hingga individu pemain, STY sadar Jepang akan menjadi lawan yang sangat berat untuk Timnas Indonesia.

Kendati demikian, semua hal itu tak membuat Shin Tae-yong pesimis. Ia percaya Timnas Indonesia bisa menang asal persiapan yang mereka lakukan berjalan sempurna.

Ya, bila melihat dari ranking FIFA yang ada saat ini, Jepang (ranking 15) berada jauh di atas Garuda (130). Samurai Biru jelas adalah tim terkuat di Asia saat ini dan pastinya akan menjadi tugas berat bagi para pemain Timnas Indonesia.

“Memang bisa dilihat dari angka FIFA Ranking juga memang tertinggi di Asia,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Timnas Jepang

“Dan secara performa pun ya paling baik di Asia ya. Jadi memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami,” sambungnya.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang. Walaupun dia sadar betul, laga kontra Samurai Biru akan menjadi laga yang sangat berat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183454/hasil_timnas_uea_vs_irak_iraqnten-Qysf_large.jpg
Hasil Timnas UEA vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rival Timnas Indonesia Gagal Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183376/eliano_reijnders_bersama_tijjani_reijnders-l59V_large.jpg
Tijjani Reijnders Berduka Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Mimpi Jumpa sang Adik Kandas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183367/timnas_prancis-f30Q_large.jpg
9 Negara Eropa yang Berpotensi Segel Tiket Piala Dunia 2026 Pekan Ini, Nomor 1 Kandidat Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643775/hasil-drawing-wakil-indonesia-di-australia-open-2025-jonatan-christie-vs-yushi-tanaka-ryq.webp
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Australia Open 2025: Jonatan Christie vs Yushi Tanaka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Tembus Perempat Final Kumamoto Masters 2025, Bangkit dari Vertigo!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement