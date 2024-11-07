Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sejumlah Pemain Diaspora Bakal Telat Datang ke TC Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bilang Begini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:53 WIB
Sejumlah Pemain Diaspora Bakal Telat Datang ke TC Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bilang Begini
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengakui kalau ada sejumlah pemain diaspora yang bakal telat datang ke pemusatan latihan (TC) skuad Garuda. Namun, ia merasa hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam persiapannya menghadapi Jepang di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga kandang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Skuad Garuda bakal meladeni Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024) mendatang.

Skuad Garuda dikabarkan akan mulai berkumpul di Jakarta pada Senin (11/11) mendatang. Kendati pemain-pemain abroad kemungkinan akan datang belakangan, Shin Tae-yong menyatakan persiapan skuadnya tetap baik.

“Persiapan baik, memang pemain-pemain banyak yang selesai pertandingannya di tim,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Shin Tae-yong

“Agak sedikit terlambat dan agak belakangan (datangnya) dan kita akan memanggil 27-28 pemain ya,” sambungnya.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk bergabung. Namun menurut pernyataannya diatas, dia menyebut akan memanggil 27-28 pemain. Di mana itu artinya akan ada satu nama tambahan.

Halaman:
1 2
      
