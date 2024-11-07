Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Ogah Panggil Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia meski Sudah Pulih dari Cedera Hamstring

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:34 WIB
Alasan Shin Tae-yong Ogah Panggil Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia meski Sudah Pulih dari Cedera Hamstring
Shin Tae-yong bersama Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

ALASAN Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke Timnas Indonesia, meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih Timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam.

Shin Tae-yong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain Timnas Indonesia ditetapkan.

Asnawi Mangkualam

“Asnawi memang kena cedera hamstring,” terang Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/11/2024).

“Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah,” sambungnya.

Tapi, menurut Shin Tae-yong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu.

“Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah, jadi akhirnya tidak dipanggil,” terang Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini merupakan laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring.

