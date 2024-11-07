Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Iri Shin Tae-yong Bakal Turunkan Pemain Timnas Indonesia U-22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:46 WIB
Masyarakat Malaysia Iri Shin Tae-yong Bakal Turunkan Pemain Timnas Indonesia U-22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024
Masyarakat Malaysia iri Shin Tae-yong akan turunkan pemain Timnas Indonesia U-22 di AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia iri Shin Tae-yong bakal turunkan pemain Timnas Indonesia U-22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, hal itu justru dinilai menguntungkan Timnas Malaysia.

Timnas Indonesia menghadapi dua agenda penting pada akhir tahun ini. Terdekat, Skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi.

Tur Trofi Piala AFF 2024

Jay Idzes dan kolega ditargetkan meraih empat poin dengan menahan imbang Jepang serta menang atas Arab Saudi. Terlebih, Timnas Indonesia akan bermain kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Setelah Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan berlaga di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 alias Piala AFF 2024. Indonesia juga berharap besar di ajang ini untuk bisa meraih gelar juara.

Namun melihat dua turnamen yang berdekatan, Shin tak berniat menurunkan skuad utama di kedua turnamen tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk menurunkan tim utama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia U-22 untuk Piala AFF 2024.

Selain karena jadwal yang berdekatan, pemilihan pemilihan Timnas Indonesia U-22 juga bertujuan untuk mempersiapkan regenerasi. Timnas usia muda dianggap lebih memiliki mindset untuk berkembang sehingga bisa dipersiapkan untuk masa depan.

Di tahun depan, Timnas Indonesia juga akan melakoni ajang SEA Games 2025. Dengan begitu, Piala AFF 2024 dapat menjadi ajang pemanasan yang bagus dan menaikkan mental para pemain sebelum menghadapi target yang seharusnya.

Akan tetapi, keputusan Shin menurunkan Timnas Indonesia U-22 rupanya menjadi polemik di negara tetangga seperti Malaysia. Mereka merasa iri karena Indonesia menurunkan tim muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644063/sikat-wakil-tuan-rumah-gregoria-mariska-ke-semifinal-kumamoto-masters-2025-uzp.webp
Sikat Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska ke Semifinal Kumamoto Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze Ditolak Kazakhstan? Disebut 2 Kelemahannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement