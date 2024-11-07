Masyarakat Malaysia Iri Shin Tae-yong Bakal Turunkan Pemain Timnas Indonesia U-22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024

Masyarakat Malaysia iri Shin Tae-yong akan turunkan pemain Timnas Indonesia U-22 di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

MASYARAKAT Malaysia iri Shin Tae-yong bakal turunkan pemain Timnas Indonesia U-22 di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, hal itu justru dinilai menguntungkan Timnas Malaysia.

Timnas Indonesia menghadapi dua agenda penting pada akhir tahun ini. Terdekat, Skuad Garuda akan melakoni laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi.

Jay Idzes dan kolega ditargetkan meraih empat poin dengan menahan imbang Jepang serta menang atas Arab Saudi. Terlebih, Timnas Indonesia akan bermain kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Setelah Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan berlaga di ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 alias Piala AFF 2024. Indonesia juga berharap besar di ajang ini untuk bisa meraih gelar juara.

Namun melihat dua turnamen yang berdekatan, Shin tak berniat menurunkan skuad utama di kedua turnamen tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk menurunkan tim utama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Indonesia U-22 untuk Piala AFF 2024.

Selain karena jadwal yang berdekatan, pemilihan pemilihan Timnas Indonesia U-22 juga bertujuan untuk mempersiapkan regenerasi. Timnas usia muda dianggap lebih memiliki mindset untuk berkembang sehingga bisa dipersiapkan untuk masa depan.

Di tahun depan, Timnas Indonesia juga akan melakoni ajang SEA Games 2025. Dengan begitu, Piala AFF 2024 dapat menjadi ajang pemanasan yang bagus dan menaikkan mental para pemain sebelum menghadapi target yang seharusnya.

Akan tetapi, keputusan Shin menurunkan Timnas Indonesia U-22 rupanya menjadi polemik di negara tetangga seperti Malaysia. Mereka merasa iri karena Indonesia menurunkan tim muda.