Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Murka Almere City FC Kalah 3 Kali Beruntun Tanpa Cetak Gol!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |04:40 WIB
Thom Haye Murka Almere City FC Kalah 3 Kali Beruntun Tanpa Cetak Gol!
Thom Haye geram timnya Almere City FC terus kalah (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

THOM Haye murka Almere City FC kalah tiga kali beruntun dan tanpa mencetak satu pun gol! Gelandang Timnas Indonesia tersebut tak bisa menutupi kekecewaannya.

Almere City sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada tiga pertandingan terakhir, mereka menelan kekalahan tanpa bisa mencetak gol atas lawannya.

Thom Haye

De Zwarte Schapen ditekuk NEC Nijmegen (0-1), dilibas Quick Boys (0-3), dan terakhir dibenamkan RKC Waalwijk (0-2) akhir pekan lalu. Tiga kekalahan ini membuat performa Almere City dipertanyakan.

Thom yang merupakan pemain baru, tak ragu mempertanyakan keseriusan dan mentalitas tim. Ia marah karena Almere City tak bisa memperlihatkan keyakinan untuk meraih kemenangan.

“Omong kosong melawan Quick Boys itu buruk, tapi menurut saya ini (kekalahan dari RKC Waalwijk) lebih buruk lagi,” kata Thom dikutip dari FC Update, Kamis (7/11/2024).

“Karena pengalaman saya, saya mencoba untuk hadir secara vokal, tetapi saat ini saya mengalami kesulitan terbesar dengan sikap kami,” sambung The Professor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/46/3183144/lamine_yamal-QBMT_large.jpg
Hubungan Timnas Spanyol dan Barcelona Memanas, Lamine Yamal Terpaksa Dicoret dari Skuad La Furia Roja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183099/sekou_kone-6m1v_large.jpg
Ini Wonderkid Manchester United di Daftar 20 Pemain Mali untuk Hadapi Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643619/timur-kapadze-bersedia-latih-timnas-indonesia-tunggu-tawaran-resmi-dari-pssi-wdy.webp
Timur Kapadze Bersedia Latih Timnas Indonesia, Tunggu Tawaran Resmi dari PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Tembus Perempat Final Kumamoto Masters 2025, Bangkit dari Vertigo!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement