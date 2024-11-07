Thom Haye Murka Almere City FC Kalah 3 Kali Beruntun Tanpa Cetak Gol!

THOM Haye murka Almere City FC kalah tiga kali beruntun dan tanpa mencetak satu pun gol! Gelandang Timnas Indonesia tersebut tak bisa menutupi kekecewaannya.

Almere City sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada tiga pertandingan terakhir, mereka menelan kekalahan tanpa bisa mencetak gol atas lawannya.

De Zwarte Schapen ditekuk NEC Nijmegen (0-1), dilibas Quick Boys (0-3), dan terakhir dibenamkan RKC Waalwijk (0-2) akhir pekan lalu. Tiga kekalahan ini membuat performa Almere City dipertanyakan.

Thom yang merupakan pemain baru, tak ragu mempertanyakan keseriusan dan mentalitas tim. Ia marah karena Almere City tak bisa memperlihatkan keyakinan untuk meraih kemenangan.

“Omong kosong melawan Quick Boys itu buruk, tapi menurut saya ini (kekalahan dari RKC Waalwijk) lebih buruk lagi,” kata Thom dikutip dari FC Update, Kamis (7/11/2024).

“Karena pengalaman saya, saya mencoba untuk hadir secara vokal, tetapi saat ini saya mengalami kesulitan terbesar dengan sikap kami,” sambung The Professor.