Dicoret dari Timnas Indonesia, Ernando Ari dan Malik Risaldi Tak Diberi Libur oleh Persebaya Surabaya

Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi tak diberi libur oleh Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)

SURABAYA – Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi resmi dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Persebaya Surabaya lalu menuturkan kondisi terkini kedua pemainnya.

Kedua pemain itu kompak mengalami cedera saat melawan PSM Makassar di laga kandang. Malik ditarik keluar digantikan oleh Kasim Botan, sedangkan Ernando bisa bertahan hingga menit akhir pertandingan.

Keduanya absen di laga berikutnya pekan 10 saat melawan PSIS Semarang, awal November 2024. Alhasil, kedua pemain itu tidak dipanggil pelatih Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia.

Pihak klub kini mengabarkan Ernando tampak mulai menjalani pemulihan di tangannya bersama fisioterapi. Hal serupa juga dilakukan Malik.

"Ernando Ari dan Malik Risaldi terus menjalani program pemulihan bersama tim fisioterapis Persebaya,” bunyi keterangan resmi Persebaya Surabaya, dikutip Kamis (7/11/2024).

“Dua bintang Persebaya ini mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar lalu," imbuh Bajul Ijo.