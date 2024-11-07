Alasan Suporter Arema FC Masuk Lapangan dan Peluk Pemain Persija Jakarta yang Berakibat Denda Rp30 Juta

BLITAR – Suporter Arema FC bernama Amin Tato kedapatan memasuki lapangan pertandingan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, saat berhadapan dengan Persija Jakarta. Aksinya menginvasi lapangan serta memeluk Hanif Sjahbandi itu berakibat denda Rp30 juta buat Singo Edan.

Laga Arema FC vs Persija Jakarta di pekan ke sembilan Liga 1 2024-2025, Sabtu 26 Oktober, diwarnai insiden kecil. Amin langsung menghampiri Hanif dan memeluknya tanpa basa-basi.

Selanjutnya, ia tampak memeluk dengan keras sambil terlihat membanting tubuh Hanif. Sang pemain yang awalnya kaget, kemudian tersenyum, dan berusaha melepaskan pelukan tersebut.

Amin lantas melepaskan pelukannya sambil tertawa dan dibalas senyum kecil Hanif. Sedangkan beberapa pemain Persija Jakarta lainnya mempertanyakan ulah suporter itu.

Dua pekan setelah insiden itu, Amin beralasan kedekatannya dengan Hanif membuatnya nekat memasuki lapangan dan memeluk sang pemain. Hal itu diutarakan Reza Ramandita selaku LOC Chairman Arema FC.

"Alasan oknum tersebut memiliki kedekatan dengan Hanif Sjahbandi sewaktu masih berseragam Arema FC dan mencoba memberikan sapaan di saat menjelang pertandingan," kata Reza, dikutip Kamis (7/11/2024).