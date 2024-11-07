Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Lamine Yamal Hampir Jadi Korban Pengeroyokan di Laga Red Star Belgrade vs Barcelona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:40 WIB
Lamine Yamal Hampir Jadi Korban Pengeroyokan di Laga Red Star Belgrade vs Barcelona
Lamine Yamal di laga Red Star Belgrade vs Barcelona. (Foto: UEFA)
A
A
A

BINTANG muda Barcelona, Lamine Yamal hampir menjadi korban pengeroyokan di laga Red Stars Belgrade vs Barcelona di matchday keempat Liga Champions 2024-2025, pada Kamis (7/11/2024) dini hari WIB. Masalahnya, Lamine Yamal membuat kesal pemain Red Star karena masih memainkan bola ketika ada yang terkapar di lapangan.

Seperti yang diketahui, Barcelona berhasil memetik kemenangan 5-2 saat bermain di kandang Red Star, yakni di Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Serbia. Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini!

Lima Gol Barcelona diciptakan oleh Inigo Martinez (13’), Robert Lewandowksi (43’, 53’), Raphinha (55’), dan Fermin Lopez (76’). Sedangkan Red Stars hanya bisa membalas via Silas (27’) dan Milson (84’).

Meski menang, Barcelona sempat mendapatkan perlawanan yang keras dari tim tuan rumah. Malahan sempat ada kericuhan terjadi di pertengahan babak pertama ketika skor masih 1-1.

Red Star Belgrade vs Barcelona

Semuanya bermula dari ada pemain Red Star yang terjatuh dan diduga mengalami cedera. Tentu saja pemain Red Star yang tak memegang bola meminta kepada para pemain Barcelona untuk membuang bola agar bisa mengecek pemainnya yang terkapar itu.

Menariknya, para pemain Barcelona tak memperdulikan hal itu dan terus bermain. Lamine Yamal lantas menjadi pemain terakhir Blaugrana –julukan Barcelona– yang memegang bola sebelum bola tersebut keluar lapangan juga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/thawatchai_damrong_ongtrakul.jpg
Pelatih Thailand Sebut Timnas Indonesia U-22 Bukan Ancaman Utama di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement