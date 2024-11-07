Lamine Yamal Hampir Jadi Korban Pengeroyokan di Laga Red Star Belgrade vs Barcelona

BINTANG muda Barcelona, Lamine Yamal hampir menjadi korban pengeroyokan di laga Red Stars Belgrade vs Barcelona di matchday keempat Liga Champions 2024-2025, pada Kamis (7/11/2024) dini hari WIB. Masalahnya, Lamine Yamal membuat kesal pemain Red Star karena masih memainkan bola ketika ada yang terkapar di lapangan.

Seperti yang diketahui, Barcelona berhasil memetik kemenangan 5-2 saat bermain di kandang Red Star, yakni di Stadion Rajko Mitic, Belgrade, Serbia. Pertandingan Liga Champions 2024-2025 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini!

Lima Gol Barcelona diciptakan oleh Inigo Martinez (13’), Robert Lewandowksi (43’, 53’), Raphinha (55’), dan Fermin Lopez (76’). Sedangkan Red Stars hanya bisa membalas via Silas (27’) dan Milson (84’).

Meski menang, Barcelona sempat mendapatkan perlawanan yang keras dari tim tuan rumah. Malahan sempat ada kericuhan terjadi di pertengahan babak pertama ketika skor masih 1-1.

Semuanya bermula dari ada pemain Red Star yang terjatuh dan diduga mengalami cedera. Tentu saja pemain Red Star yang tak memegang bola meminta kepada para pemain Barcelona untuk membuang bola agar bisa mengecek pemainnya yang terkapar itu.

Menariknya, para pemain Barcelona tak memperdulikan hal itu dan terus bermain. Lamine Yamal lantas menjadi pemain terakhir Blaugrana –julukan Barcelona– yang memegang bola sebelum bola tersebut keluar lapangan juga.