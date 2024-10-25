Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Belanda di Laga Uji Coba Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |19:40 WIB
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Belanda di Laga Uji Coba Malam Ini
Timnas Putri Indonesia siap hadapi Belanda di FIFA Womens Matchday Oktober 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Belanda di laga uji coba yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 dapat Anda ketahui artikel ini. Laga yang masuk dalam FIFA Women’s Matchday Oktober 2024 itu jelas akan menjadi sebuah pengalaman yang amat berharga untuk tim asuhan Satoru Mochizuki tersebut.

Ya, Timnas Putri Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk bertarung melawan peringkat 11 dunia. Kesempatan itu hadir berkat kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepakbola Belanda (KNVB).

Menariknya, pihak KNVB-lah yang pertama kali mengajukan pertandingan uji coba antara Timnas Putri Indonesia vs Belanda. Tentunya PSSI langsung mengiyakan kesempatan emas tersebut.

"Federasi Belanda mengundang tim putri Indonesia untuk melakukan FIFA matchday melawan Timnas Belanda. Friendly match di Belanda tanggal 25 Oktober," kata anggota Exco PSSI bidang sepak bola putri, Vivin Cahyani Sungkono di Jakarta pada September 2024 lalu.

Timnas Putri Indonesia

Timnas Putri Indonesia sendiri bisa mendapatkan kesempatan melawan Timnas Putri Belanda karena memang tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Negeri Kincir Angin tersebut. Skuad Garuda Pertiwi sengaja menggelar TC di Belanda sebagai persiapan menghadapi Piala AFF Wanita 2024 pada 23 November sampai 5 Desember 2024.

"Jadi, waktu ditawarkan, saya sampaikan ke Coach Satoru Mochizuki apakah berani karena Belanda di peringkat 7 dunia (sekarang di posisi 11), sedangkan Timnas Putri Indonesia masih jauh di bawahnya (Timnas Putri Indonesia ranking 104 FIFA)," sambung Vivin.

Halaman:
1 2
      
