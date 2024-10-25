Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Cetak Hattrick di Laga Semen Padang vs Dewa United, Shin Tae-yong Pasang Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:05 WIB
Egy Maulana Vikri Cetak Hattrick di Laga Semen Padang vs Dewa United, Shin Tae-yong Pasang Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?
Egy Maulana Vikri berpotensi dijadikan starter di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

EGY Maulana Vikri mencetak hattrick di laga Semen Padang vs Dewa United yang merupakan matchday ke-10 Liga 1 2024-2025. Apakah pesepakbola 24 tahun ini akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai starter saat menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB?

Dewa United bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat (25/10/2024) sore WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Dewa United menang 8-1 atas tuan rumah!

Egy Maulana Vikri cetak hattrick di laga Semen Padang vs Dewa United. (Foto: Instagram/@dewaunited.fc)

(Egy Maulana Vikri cetak hattrick di laga Semen Padang vs Dewa United. (Foto: Instagram/@dewaunited.fc)

Gol-gol Dewa United dalam laga ini dicetak Egy Maulana Vikri pada menit ketiga, lima dan 39, Alex Martins (45+3’ dan 87’), Septian Bagaskara (75’ dan 90+3’) dan Alexis Messidoro. Kemenangan ini pun langsung melesatkan Dewa United ke posisi 11 dengan 11 angka.

Balik ke Egy Maulana Vikri. Mantan pemain Lechia Gdansk ini total telah mengemas lima gol dari delapan pertandingan Liga 1 2024-2025.

Ketimbang pemain mana pun di Timnas Indonesia yang dipanggil pada FIFA Matchday Oktober 2024, koleksi lima gol merupakan yang terbanyak. Apakah ini Pertanda Egy Maulana Vikri kembali diandalkan Shin Tae-yong untuk mengisi winger kanan Timnas Indonesia?

Terakhir kali Egy Maulana Vikri mentas sebagai starter bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024. Ia saat itu mentas sebagai winger kiri dan bermain 73 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/real_madrid_melumat_levante_4_1.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia: Jadwal, Platform Resmi dan Cara Nonton Legal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement