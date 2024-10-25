Egy Maulana Vikri Cetak Hattrick di Laga Semen Padang vs Dewa United, Shin Tae-yong Pasang Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?

EGY Maulana Vikri mencetak hattrick di laga Semen Padang vs Dewa United yang merupakan matchday ke-10 Liga 1 2024-2025. Apakah pesepakbola 24 tahun ini akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai starter saat menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB?

Dewa United bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat (25/10/2024) sore WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Dewa United menang 8-1 atas tuan rumah!

(Egy Maulana Vikri cetak hattrick di laga Semen Padang vs Dewa United. (Foto: Instagram/@dewaunited.fc)

Gol-gol Dewa United dalam laga ini dicetak Egy Maulana Vikri pada menit ketiga, lima dan 39, Alex Martins (45+3’ dan 87’), Septian Bagaskara (75’ dan 90+3’) dan Alexis Messidoro. Kemenangan ini pun langsung melesatkan Dewa United ke posisi 11 dengan 11 angka.

Balik ke Egy Maulana Vikri. Mantan pemain Lechia Gdansk ini total telah mengemas lima gol dari delapan pertandingan Liga 1 2024-2025.

Ketimbang pemain mana pun di Timnas Indonesia yang dipanggil pada FIFA Matchday Oktober 2024, koleksi lima gol merupakan yang terbanyak. Apakah ini Pertanda Egy Maulana Vikri kembali diandalkan Shin Tae-yong untuk mengisi winger kanan Timnas Indonesia?

Terakhir kali Egy Maulana Vikri mentas sebagai starter bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024. Ia saat itu mentas sebagai winger kiri dan bermain 73 menit.