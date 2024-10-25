Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons PSSI soal Laga Timnas Indonesia vs Jepang yang Diundur

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:13 WIB
Respons PSSI soal Laga Timnas Indonesia vs Jepang yang Diundur
Laga Timnas Indonesia vs Jepang diundur satu hari. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, tidak mempermasalahkan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) yang meminta laga Timnas Indonesia vs Jepang diundur satu hari dari jadwal awal. Arya Sinulingga mengatakan, Timnas Indonesia bermain dua laga kandang pada November 2024 sehingga tidak masalah jika laga harus dimundurkan.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Jepang di lanjutan matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedianya digelar pada Kamis, 14 November 2024. Namun, setelah JFA meminta kepada FIFA dan PSSI, laga dimundurkan satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024 malam WIB.

SUGBK akan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(SUGBK akan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

"Kita diputuskan begini, kita terima aja. Kan kita ini baik-baik aja, kita lah paling baik, tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima aja gak apa-apa juga," kata Arya Sinulingga.

"Apalagi kita kan main di sini terus kami Indonesia,” lanjut Arya, merujuk fakta, yang mana Timnas Indonesia menjadi tuan rumah matchday kelima dan keenam Grup C, yakni dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024.

"Jadi enggak apa-apa juga kan selama kita masih tuan rumah sih enggak begitu banyak terganggu ya makanya kita enggak ada komplain juga, oke aja," tegasnya.

Seperti yang sudah disinggung di atas, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 19 November 2024 setelah melawan Jepang. Dua pertandingan ini krusial bagi skuad Garuda.

Telusuri berita bola lainnya
