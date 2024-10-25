Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di RCTI+

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |06:12 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di RCTI+
Timnas Indonesia U-17 siap menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di RCTI+ dapat klik di sini. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 dilangsungkan di Stadion Mishref, Kuwait pada Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Kemenangan menjadi bidikan Timnas Indonesia U-17 dalam laga ini demi memperbesar peluang lolos ke Piala Asia U-17 2025. Modal kemenangan 1-0 atas Kuwait U-17 di matchday pertama dapat menjadi pegangan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

(Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, Kepulauan Mariana Utara harus menerima kekalahan dari Australia 19 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-17 berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup G dan Kepulauan Mariana Utara berada di dasar klasemen.

Melihat fakta di atas, Timnas Indonesia U-17 diprediksi menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia U-17 dipercaya bakal menang dengan selisih gol dua digit!

Pada 2017, Timnas Indonesia U-16 asuhan Fakhri Husaini pernah menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-16 dengan skor 18-0. Sutan Zico menjadi bintang lewat lima gol yang dicetak.

Apakah skuad asuhan Nova Arianto bakal mengulangi sukses tujuh tahun lalu? Potensi itu sangat besar terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
