Terkait Kondisi David da Silva, Bojan Hodak Punya Kabar Baik untuk Fans Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memiliki kabar baik mengenai striker andalannya, David da Silva. Kabar tersebut mengenai kondisi David da Silva yang sudah pulih, dan bahkan telah bergabung di sesi latihan Persib Bandung.

Bojan Hodak mengatakan kehadiran David da Silva dalam sesi latihan memberikan kabar gembira untuk skuad Persib. Sebab selama ini striker asal Brasil itu sudah cukup lama absen membela Maung Bandung.

BACA JUGA: Bojan Hodak Sembur Dimas Drajad Usai Kena Kartu Merah di Laga Persib Bandung vs Lion City Sailors

David da Silva bahkan harus melewatkan beberapa pertandingan Persib Bandung. Baik di Liga 1 maupun di AFC Champions League (ACL) 2 2024/2025. Namun, dengan kehadiran fisioterapis baru, proses pemulihan David da Silva berjalan baik, bahkan ia sudah dapat berlatih normal tanpa merasa kesakitan.

“Dan kami juga punya fisioterapis baru (Geraldo Santos) yang kini sedang mengurus David. Hari ini bisa dilihat dia sudah mulai berlatih dengan normal tanpa ada rasa sakit,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Jumat (25/10/2024).

Pelatih asal Kroasia ini berharap David da Silva tak menemui kendala kembali. Sehingga pemain andalannya tersebut bisa ikut terlibat di laga selanjutnya Persib Bandung ke depannya.

“Saya harap dalam beberapa hari ke depan dia akan berlatih tanpa nyeri dan bisa mulai bermain, ini yang kami nantikan,” tambahnya.