Paul Munster Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Kesulitan Kalahkan Persebaya Surabaya

SURABAYA – Persebaya Surabaya harus rela berbagi poin dengan PSM Makassar usai pertemuan kedua tim berakhir imbang 1-1. Menurut pemaparan pelatih Persebaya, Paul Munster, skuad Bajul Ijo –julukan Persebaya– kesulitan menang karena buruknya penyelesain akhir di lini depan.

Ya, Persebaya Surabaya diimbangi PSM Makassar 1-1 di pekan kesembilan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (23/10/2024) malam WIB.

PSM Makassar unggul lebih dulu lewat tandukkan Yuran Fernandes (16’). Persebaya Surabaya kemudian hanya bisa membalaskan satu gol lewat tendangan bebas terukur dari Mohammed Rashid (45+4’).

Usai pertandingan, Munster menyayangkan timnya tidak bisa meraih kemenangan. Menurutnya, tiga poin sirna karena para pemain kurang klinis dalam melakukan penyelesaian akhir.

“(Sebenarnya) kami ingin fokus di babak pertama tapi kurang bagus, dan babak kedua (bermain) lebih baik. Tapi hasilnya seperti ini,” kata Munster dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (25/10/2024).

"Masalah kami adalah finishing, masih kurang dalam penyelesaian akhir,” tambahnya.