Hasil Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir Imbang 1-1!

HASIL Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Duel Persebaya Surabaya vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (23/10/2024) malam WIB. PSM unggul lebih dahulu lewat aksi Yuran. Tetapi kemudian, Persebaya menyamakan kedudukan via Mohammed Rashid (45+4’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya dan PSM bermain lepas sejak menit awal laga. Sebab, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam upaya mencetak gol cepat.

Skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- pun akhirnya mampu unggul lebih dahulu atas Persebaya. Kepastian itu didapat usai Yuran Fernandes mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Ananda Raehan pada menit ke-16.

Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal dari PSM. Gol penyama itu diciptakan Mohamad Rashid pada menit 45+5.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Persebaya dan PSM bermain imbang dengan skor 1-1.