HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir Imbang 1-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |21:59 WIB
Laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang berjalan sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Duel Persebaya Surabaya vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (23/10/2024) malam WIB. PSM unggul lebih dahulu lewat aksi Yuran. Tetapi kemudian, Persebaya menyamakan kedudukan via Mohammed Rashid (45+4’).

Persebaya Surabaya vs PSM Makassar

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya dan PSM bermain lepas sejak menit awal laga. Sebab, kedua tim menampilkan intensitas tinggi dalam upaya mencetak gol cepat.

Skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- pun akhirnya mampu unggul lebih dahulu atas Persebaya. Kepastian itu didapat usai Yuran Fernandes mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Ananda Raehan pada menit ke-16.

Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menyamakan kedudukan setelah tertinggal dari PSM. Gol penyama itu diciptakan Mohamad Rashid pada menit 45+5.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu, Persebaya dan PSM bermain imbang dengan skor 1-1.

