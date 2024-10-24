Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun ke Posisi 130 Usai Kalah dari China, Arya Sinulingga: Nanti Kita Kejar Lagi

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal turunnya ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalah dari Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Arya, itu sebuah kewajaran karena Skuad Garuda menelan kekalahan dari China.

Dalam daftar terbaru, ranking FIFA Timnas Indonesia turun satu tingkat ke posisi 130. Penurunan ini tak luput kekalahan 1-2 dari China dan imbang 2-2 kontra Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan hasil itu, Arya pun tak heran kalau peringkat Timnas Indonesia mengalami penurunan. Namun, dia menyatakan kalau Skuad Garuda harus kembali meningkatkan peringkatnya.

“Wajar juga kita turun peringkat, orang kalah kok. Wajar ya. Ya nanti kita kejar lagi peringkatnya. Kita kejar lagi dari peringkatnya,” kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (24/10/2024).