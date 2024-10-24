Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |17:38 WIB
Live di MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024
Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia ASEAN Futsal Championship 2024 di MNCTV. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan dilakoni Timnas Futsal Indonesia pada 2 hingga 10 November 2024 ini akan disiarkan live di MNCTV.

Ya, perjuangan Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 akan segera dimulai. Tepatnya, ajang ASEAN Futsal Championship 2024 akan diselenggarakan di Thailand pada tanggal 2-10 November 2024.

Timnas Futsal Indonesia

Timnas Futsal Indonesia sendiri berada di Grup B pada ASEAN Futsal Championship 2024. Mereka akan berhadapan dengan Kamboja, Myanmar, dan Australia.

Sementara itu, Grup A ASEAN Futsal Championship 2024 disii tim-tm kuat. Ada Vietnam, Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, dan tuan rumah, Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179911/hector_souto-PgQ1_large.jpg
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19: Diisi Pelatih Lokal Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638357/benarkah-george-foreman-penipu-terbesar-dalam-sejarah-tinju-kelas-berat-tfv.jpg
Benarkah George Foreman Penipu Terbesar dalam Sejarah Tinju Kelas Berat?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/04/25/pelatih_liverpool_jurgen_klopp_kecewa.jpg
Liverpool Krisis! Jurgen Klopp Buka Suara Soal Kemungkinan Kembali ke Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement