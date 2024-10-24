Live di MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan dilakoni Timnas Futsal Indonesia pada 2 hingga 10 November 2024 ini akan disiarkan live di MNCTV.

Ya, perjuangan Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 akan segera dimulai. Tepatnya, ajang ASEAN Futsal Championship 2024 akan diselenggarakan di Thailand pada tanggal 2-10 November 2024.

Timnas Futsal Indonesia sendiri berada di Grup B pada ASEAN Futsal Championship 2024. Mereka akan berhadapan dengan Kamboja, Myanmar, dan Australia.

Sementara itu, Grup A ASEAN Futsal Championship 2024 disii tim-tm kuat. Ada Vietnam, Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, dan tuan rumah, Thailand.