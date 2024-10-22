Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Siap Bersaing di Piala AFF Futsal 2024, Iqbal Iskandar: Kami Akan All Out!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |05:26 WIB
Timnas Futsal Indonesia Siap Bersaing di Piala AFF Futsal 2024, Iqbal Iskandar: Kami Akan All Out!
Para pemain Timnas Futsal Indonesia siap berlaga. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TARGET Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2024 terungkap. Akankah skuad Garuda siap bertarung memperebutkan gelar juara?

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Iqbal Iskandar, memastikan timnya punya komitmen kuat untuk tampil all out di setiap laga. Hal ini dilakukan demi bisa bersaing memperebutkan gelar juara.

Timnas Futsal Indonesia

Iqbal juga tak lupa meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Dengan begitu, semangat para pemain bisa lebih terpantik.

"Untuk masyarakat Indonesia jangan lupa mendukung kami dalam Piala AFF Futsal," kata Iqbal di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

"Semoga kami bisa menampilkan permain dan prestasi terbaik buat Indonesia. Kami akan all out dalam ajang nanti," janji Iqbal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179911/hector_souto-PgQ1_large.jpg
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19: Diisi Pelatih Lokal Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/51/3172080/update_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_setelah_four_nations_cup_2025_dan_cfa_international_tournament_2025_timnasfutsal-kVvX_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah CFA International Tournament 2025 dan Four Nations Cup 2025 Diumumkan Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/51/3171394/link_live_streaming_timnas_futsal_indonesia_vs_latvia_di_four_nations_cup_2025_timnasfutsal-0a1T_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Latvia di Final Four Nations Cup 2025: Laga Penentuan, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/51/3171349/klasemen_sementara_four_nations_cup_2025_kelar_timnas_futsal_indonesia_vs_belanda_timnasfutsal-3pGX_large.jpg
Klasemen Sementara Four Nations Cup 2025 Kelar Timnas Futsal Indonesia vs Belanda: Skuad Garuda Selangkah Lagi Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637761/tainan-city-fc-vs-dewa-united-jadwal-dan-link-streaming-afc-challenge-league-di-vision-wcz.webp
Tainan City FC vs Dewa United: Jadwal dan Link Streaming AFC Challenge League di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/neom_stadium.jpg
Geger Stadion Langit Arab Saudi! Lapangan Sepak Bola 350 Meter di Atas Gurun Siap Jadi Ikon Piala Dunia 2034
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement