Timnas Futsal Indonesia Siap Bersaing di Piala AFF Futsal 2024, Iqbal Iskandar: Kami Akan All Out!

Para pemain Timnas Futsal Indonesia siap berlaga. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

TARGET Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2024 terungkap. Akankah skuad Garuda siap bertarung memperebutkan gelar juara?

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Iqbal Iskandar, memastikan timnya punya komitmen kuat untuk tampil all out di setiap laga. Hal ini dilakukan demi bisa bersaing memperebutkan gelar juara.

Iqbal juga tak lupa meminta dukungan dari masyarakat Indonesia. Dengan begitu, semangat para pemain bisa lebih terpantik.

"Untuk masyarakat Indonesia jangan lupa mendukung kami dalam Piala AFF Futsal," kata Iqbal di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

"Semoga kami bisa menampilkan permain dan prestasi terbaik buat Indonesia. Kami akan all out dalam ajang nanti," janji Iqbal.