Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, Jumat 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB itu akan disiarkan live streaming di RCTI+.

Timnas Indonesia U-17 sukses membuka perjalanan dengan apik di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pasukan Nova Arianto menang 1-0 atas tuan rumah, Kuwait U-17.

Duel seru Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 itu digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah Stadium pada Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia U-17 itu dicetak oleh Mathew Baker pada menit kedelapan.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-17 kini duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup G. Garuda Asia hanya terpaut selisih poin dari Australia U-17 yang ada di puncak klasemen.

Tentunya, kemenangan di laga perdana Grup G akan memantik semangat lebih bagi Zahaby Gholy cs untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Di matchday kedua Grup G sendiri, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Kepulauan Mariana Utara U-17.

Kemenangan besar tentunya dibidik Timnas Indonesia U-17 saat melawan Kepulauan Mariana Utara U-17. Hal ini diperlukan demi bisa bersaing dengan Australia U-17.

Australia U-17 sendiri diketahui sukses menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U-17 saat berhadapan pada dini hari tadi. Mereka pesta gol 19-0!