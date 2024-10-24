Jadwal Bundesliga 2024-2025 di Pekan 8: Kans Bayern Munich Menjauh, RB Leipzig Dihadang SC Freiburg!

JADWAL Bundesliga 2024-2025 di pekan ke delapan akan dibahas Okezone. Bayern Munich berpotensi melarikan diri puncak klasemen lantaran dua tim di bawahnya akan bersua!

Spieltag delapan Liga Jerman 2024-2025 menyajikan sejumlah laga seru. Bayern akan bertandang ke markas VfL Bochum pada Minggu 27 Oktober 21.30 WIB.

Anak asuh Vincent Kompany diprediksi mengamuk pada laga ini. Selain tengah mencari hiburan usai dibantai Barcelona 1-4, Bayern juga ingin terus jadi pemuncak klasemen Liga Jerman 2024-2025.

Saat ini, mereka mengumpulkan 17 angka dari tujuh pekan yang sudah digelar, sama seperti koleksi RB Leipzig. Namun, pekan ini, Die Roten Bullen berpotensi besar hilang poin.

Sebab, Leipzig harus menjamu SC Freiburg yang menghuni tangga ketiga. Untungnya, laga ini digelar duluan alias pada Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 20.30 WIB.

Siapa pun pemenang akan jadi pemuncak klasemen sementara lantaran Freiburg sudah mengumpulkan 15 poin. Jika tak muncul pemenang, tentu saja Bayern akan diuntungkan.