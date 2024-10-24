Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |03:24 WIB
Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17
Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: Instagram/@footballaus)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 kelar laga Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 akan diulas Okezone. Setelah seluruh kontestan Grup G memainkan satu pertandingan, Timnas Australia U-17 berada di puncak klasemen dengan Koleksi tiga angka.

Timnas Australia U-17 menyandang posisi puncak karena menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Kemenangan supertelak ini sudah diprediksi sebelumnya.

Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: Instagram/@footballaus)

(Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: Instagram/@footballaus)

Sebab, secara kualitas baik Timnas Australia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 bak bumi dan Langit. Menyusul di posisi dua ada Timnas Indonesia U-17 juga dengan tiga angka.

Timnas Indonesia U-17 menempati posisi dua karena menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17 pada Rabu, 23 Oktober 2024 malam WIB. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda Asia dicetak via sundulan Matthew Baker di menit ketujuh.

Selanjutnya, di posisi tiga dan empat ada Kuwait U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 yang sama-sama belum meraih poin. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Sementara itu, tim yang finis sebagai runner-up grup harus bersaing dengan para runner-up dari grup lain demi memperebutkan status lima runner-up terbaik. Dalam Penentuan klasemen runner-up terbaik ini, hanya hasil melawan tim peringkat satu dan tiga saja yang dihitung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176511/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_makau_u_17-BSsH_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Makau di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Garuda Pertiwi Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079947/taktik-bertahan-di-laga-timnas-indonesia-u-17-vs-australia-u-17-dikritik-pengamat-sepakbola-strategi-nova-arianto-sudah-benar-hyAo61bhpP.jpg
Taktik Bertahan di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Australia U-17 Dikritik, Pengamat Sepakbola: Strategi Nova Arianto Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079898/komentar-erick-thohir-soal-timnas-indonesia-u-17-dan-australia-u-17-main-aman-di-kualifikasi-piala-asia-u-17-2025-xB0wrZt128.jpg
Komentar Erick Thohir soal Timnas Indonesia U-17 dan Australia U-17 Main Aman di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/51/3079875/nova-arianto-sebut-shin-tae-yong-jadi-salah-satu-kunci-sukses-timnas-indonesia-u-17-lolos-piala-asia-u-17-2024-9vffCgmLi8.jpg
Nova Arianto Sebut Shin Tae-yong Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.webp
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/10/Timnas_Italia_Luciano_Spalletti.JPG
3 Pekerjaan Berat Luciano Spalletti di Juventus: Salah Satunya Pulihkan Mental Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement