Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17

KLASEMEN sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 kelar laga Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 akan diulas Okezone. Setelah seluruh kontestan Grup G memainkan satu pertandingan, Timnas Australia U-17 berada di puncak klasemen dengan Koleksi tiga angka.

Timnas Australia U-17 menyandang posisi puncak karena menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Kamis (24/10/2024) dini hari WIB. Kemenangan supertelak ini sudah diprediksi sebelumnya.

(Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: Instagram/@footballaus)

Sebab, secara kualitas baik Timnas Australia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 bak bumi dan Langit. Menyusul di posisi dua ada Timnas Indonesia U-17 juga dengan tiga angka.

Timnas Indonesia U-17 menempati posisi dua karena menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17 pada Rabu, 23 Oktober 2024 malam WIB. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda Asia dicetak via sundulan Matthew Baker di menit ketujuh.

Selanjutnya, di posisi tiga dan empat ada Kuwait U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 yang sama-sama belum meraih poin. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Sementara itu, tim yang finis sebagai runner-up grup harus bersaing dengan para runner-up dari grup lain demi memperebutkan status lima runner-up terbaik. Dalam Penentuan klasemen runner-up terbaik ini, hanya hasil melawan tim peringkat satu dan tiga saja yang dihitung.