Curhat Sedih Alfeandra Dewangga Usai PSIS Semarang Perpanjang Paceklik Kemenangan: Jangan Salahkan Siapa pun

SEMARANG – Bintang PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, meluapkan isi hatinya usai menelan kekalahan dari Madura United di pekan ke sembilan Liga 1 2024-2025. Ia tak patah semangat dan menyatakan akan berjuang keras untuk bisa membawa timnya kembali ke jalur kemenangan.

Laskar Mahesa Jenar menelan kekalahan 0-2 dari Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu 23 Oktober 2024. Dua gol yang bersarang ke gawang Rizky Darmawan dicetak lewat Riski Afrisal (12’) dan Andi Irfan (60’).

Kekalahan ini membuat PSIS memperpanjang tren negatifnya. Tim arahan Gilbert Agius itu belum merasakan kemenangan di enam laga terakhirnya. Tercatat, Dewangga dan kawan-kawan menelan lima kekalahan serta satu imbang.

Hasil ini jelas membuat pemain PSIS Semarang kecewa, tak terkecuali Dewangga. Pesepakbola berusia 23 tahun ini mengakui saat ini timnya tidak dalam situasi terbaiknya.

“Terkadang situasi memang bisa berubah kapan saja, memang situasi sekarang tidak baik,” tulis Dewangga dalam akun Instagram pribadinya @alfeandradewangga, Kamis (24/10/2024).

“Saya akan berjuang untuk memperbaiki situasi tidak baik ini menjadi situasi yang baik, jangan salahkan siapa pun,” lanjut pemain kelahiran Semarang itu.