Hasil Madura United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laskar Sape Kerrab Raih Kemenangan Perdana Musim Ini!

HASIL Madura United vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- suskes meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Duel Madura United vs PSIS Semarang digelar di Stadion Gelora Bangkalan pada Rabu (23/10/2024) sore WIB. Hasil manis pada laga pekan ke-9 Liga 1 2024-2025 ini membuat Madura United meraih kemenangan perdananya pada musim ini.

Madura United pun langsung merangkak naik ke posisi 18 klasemen sementara. Mereka total mengantongi enam poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka menguasai bola lebih banyak dengan memainkan umpan-umpan pendek cepat.

Hasilnya, pada menit 12, Laskar Sapee Kerrab -julukan Madura United- pun mampu mencetak gol. Adalah Muhammad Riski Afrisal yang mencatatkan namanya di papan skor sehingga skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah.

Tertinggal satu gol, PSIS mulai meningkatkan intensitas serangan. Pada menit 21, aksi dari Paulo Gali membuat pertahanan tuan rumah terancam, tetapi tendangannya masih melebar dari sasaran.

Madura United terus mendominasi pertandingan setelah itu. Namun, beberapa peluang yang didapat Lulinha dan Maxuel Cassio belum berbuah gol.

Tim asuhan Paulo Menesses itu pun terus membombardir pertahanan tim tamu. Akan tetapi, skor 1-0 untuk keunggulan Madura United belum berubah hingga turun minum.