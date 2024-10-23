Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Zahaby Gholy dan Matthew Baker Bintang Utamanya!

Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

DAFTAR 23 pemain Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis PSSI. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membawa seluruh pemain terbaiknya.

Mayoritas pemain yang dibawa merupakan jebolan ketika Timnas Indonesia U-16 finis ketiga di Piala AFF U-16 2024 medio Juni 2024. Di sektor penjaga gawang ada Nur Ichsan yang menjadi andalan.

(Matthew Baker (tengah) bek andalan Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Sementara di sektor pertahanan nama-nama seperti I Putu Panji, Raihan Apriansyah, Matthew Baker dan Fabio Azka sulit digeser. Terkhusus Matthew Baker, pemain Melbourne City U-17 ini merupakan salah satu bintang di skuad Garuda Asia.

Saking hebatnya, Matthew Baker sempat dipanggil ke Timnas Australia U-17 yang bersiap mengikuti Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Untungnya, pemain 15 tahun itu menunjukan komitmennya dengan tetap membela Timnas Indonesia U-17.

Di sektor tengah, nama-nama seperti Evandra Florasta hingga Lucas Lee masih dipercaya pelatih Nova Arianto. Bagaimana untuk lini serang?

Fadly Alberto, Mierza Firjatullah sampai Zahaby Gholy akan diandalkan Nova Arianto untuk menembus pertahanan lawan-lawan Timnas Indonesia U-17. Setelah menjadi runner-up top skor Piala AFF U-16 2024, prestasi lebih baik ingin dicatatkan Zahaby Gholy.