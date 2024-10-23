3 Pemain Keturunan di Timnas Indonesia yang Sarankan Rizky Ridho Main Abroad, Nomor 1 Kevin Diks!

Rizky Ridho disarankan sejumlah pemain Timnas Indonesia untuk berkarier di luar negeri. (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

SEBANYAK 3 pemain keturunan di Timnas Indonesia yang menyarankan Rizky Ridho main abroad akan diulas Okezone. Rizky Ridho dicap sebagai salah satu pemain lokal yang layak berkarier di luar negeri.

Kemampuannya dalam membaca permainan, teknik merebut bola hingga tinggi badan yang mencapai 183 sentimeter merupakan modal bek milik Persija Jakarta ini untuk abroad. Tahu memiliki kualitas, sampai-sampai ada tiga pemain keturunan di Timnas Indonesia yang menyarankan Rizky Ridho main abroad. Siapa saja?

Berikut 3 pemain keturunan di Timnas Indonesia yang menyarankan Rizky Ridho main abroad:

3. Justin Hubner





Saat hadir di Podcast Sport77, Justin Hubner menegaskan Rizky Ridho layak main di Eropa. Dengan berkarier di Eropa, mantan bek Persebaya Surabaya itu bisa mempelajari banyak hal baru.

“Ada gaya berbeda yang bisa kita pelajari di Eropa. Saya menilai Rizky Ridho harus menjajal kompetisi di Eropa karena dia punya kualitas,” kata Justin Hubner, Okezone mengutip dari YouTube Sport77.

2. Jay Idzes





Jay Idzes yang beberapa kali mencatatkan clean sheet saat ditandemkan dengan Rizky Ridho menegaskan, sang rekan layak bermain di luar Indonesia. Bek milik Venezia FC ini takkan sembarangan melempar ide.

Ia paham betul kualitas yang dimiliki Rizky Ridho. Jadi, kira-kira klub Asia atau Eropa yang akan memboyong Rizky Ridho dalam waktu dekat?