Timnas Indonesia Naik 3 Peringkat di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Usai Lawan Jepang dan Arab Saudi, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup C jika menang atas Jepang dan Arab Saudi. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia naik 3 peringkat atau melesat ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melawan Timnas Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kondisi di atas terealisasi.

Skuad asuhan Shin Tae-yong mesti menang atas Jepang dan Arab Saudi, sesuatu yang tidak mudah. Namun, bermodalkan pemain-pemain abroad plus main di kandang sendiri, Timnas Indonesia berpeluang menang atas Jepang dan Arab Saudi.

(Timnas Jepang menjadi lawan Timnas Indonesia selanjutnya. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation

Jika menang atas dua tim langganan Piala Dunia itu, koleksi angka Timnas Indonesia melesat menjadi sembilan poin. Pertanyaan muncul, apakah hasil di atas sudah cukup menempatkan Timnas Indonesia di posisi dua kelar matchday keenam Grup C? Jawabannya belum.

Timnas Indonesia mesti berharap hasil laga-laga di grup lain menguntungkan skuad Garuda. Thom Haye wajib berdua laga matchday kelima Grup C yang mempertemukan Australia vs Arab Saudi dan Bahrain vs China berakhir imbang.

Sulit memang berharap Arab Saudi dan China meraih angka di markas lawan. Namun, Arab Saudi kerap jago saat terjepit. Terbukti skuad asuhan Roberto Mancini menang 2-1 di markas China meski bermain 10 orang sejak menit 30. Sementara China, skuad asuhan Branko Ivakovic dalam kepercayaan diri optimal setelah menang 2-1 atas Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia juga bergantung kepada hasil pertandingan lain di matchday keenam Grup C. Harapannya Jepang menang di markas China, sedangkan laga Bahrain vs Australia berakhir imbang.