Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Negara yang Berpotensi Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Jepang dan Arab Saudi, Nomor 1 Kontestan Piala Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:01 WIB
10 Negara yang Berpotensi Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Jepang dan Arab Saudi, Nomor 1 Kontestan Piala Dunia!
Timnas Indonesia akan melompati 10 negara ini di ranking FIFA jika menang atas Timnas Jepang dan Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

BERIKUT 10 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Jepang dan Arab Saudi. Salah satunya adalah kontestan Piala Dunia 2006.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 129 ranking FIFA dengan nilai 1.124,17. Jika menang atas Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi, maka ranking Tim Merah Putih dipastikan melesat.

Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang

Berdasarkan perhitungan laman Football Ranking, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 41,13 poin jika menang melawan kedua negara tersebut. Itu artinya, Skuad Garuda total mengoleksi 1.160 poin.

Lalu, 10 negara mana saja yang berpotensi digeser Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

10 Negara yang Berpotensi Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA

10. Republik Afrika Tengah

Timnas Republik Afrika Tengah

Negara satu ini persis berada di atas Indonesia dengan 1.130,7 poin. Jika meraih dua kemenangan, Indonesia akan melompati Republik Afrika Tengah.

9. Niger

Timnas Niger

Negara di Afrika Barat ini menghuni tangga ke-127 dengan torehan 1.132,9 poin. Tentu saja, Indonesia akan melewati Niger jika menang melawan dua negara itu.

8. India

Timnas India

Negara berikutnya yang akan dilewati adalah India. The Blue Tigers bertengger di urutan 126 dengan capaian 1.133,52 poin.

7. Sierra Leone

Sierra Leone

Negara kaya permata ini akan dilewati Timnas Indonesia. Saat ini, Sierra Leone nangkring di tangga 125 dengan capaian 1.134,26 angka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177458/update_ranking_fifa_terbaru_memastikan_timnas_indonesia_turun_ke_posisi_122-WLIA_large.jpeg
Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Resmi Turun ke Posisi 122
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176079/simak_update_ranking_fifa_timnas_indonesia-QP9H_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/51/3165812/simak_adu_ranking_fifa_timnas_indonesia_dengan_timnas_yordania-AnsP_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Yordania, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157756/simak_adu_ranking_fifa_timnas_vietnam_dengan_timnas_filipina-1lEH_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Vietnam dengan Filipina, bak Bumi dan Langit!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637997/forum-jejaring-bisnis-olahraga-kemenpora-wujud-sinergi-dan-kolaborasi-pemerintah-dan-pelaku-industri-wsn.webp
Forum Jejaring Bisnis Olahraga Kemenpora, Wujud Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Industri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/moreno_soeprapto.jpg
SK KONI Resmi Terbit! IMI Era Moreno Soeprapto Tancap Gas Bangun Olahraga Otomotif Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement