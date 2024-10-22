10 Negara yang Berpotensi Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Menang atas Jepang dan Arab Saudi, Nomor 1 Kontestan Piala Dunia!

Timnas Indonesia akan melompati 10 negara ini di ranking FIFA jika menang atas Timnas Jepang dan Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

BERIKUT 10 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Jepang dan Arab Saudi. Salah satunya adalah kontestan Piala Dunia 2006.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 129 ranking FIFA dengan nilai 1.124,17. Jika menang atas Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi, maka ranking Tim Merah Putih dipastikan melesat.

Berdasarkan perhitungan laman Football Ranking, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 41,13 poin jika menang melawan kedua negara tersebut. Itu artinya, Skuad Garuda total mengoleksi 1.160 poin.

Lalu, 10 negara mana saja yang berpotensi digeser Timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

10 Negara yang Berpotensi Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA

10. Republik Afrika Tengah





Negara satu ini persis berada di atas Indonesia dengan 1.130,7 poin. Jika meraih dua kemenangan, Indonesia akan melompati Republik Afrika Tengah.

9. Niger





Negara di Afrika Barat ini menghuni tangga ke-127 dengan torehan 1.132,9 poin. Tentu saja, Indonesia akan melewati Niger jika menang melawan dua negara itu.

8. India





Negara berikutnya yang akan dilewati adalah India. The Blue Tigers bertengger di urutan 126 dengan capaian 1.133,52 poin.

7. Sierra Leone





Negara kaya permata ini akan dilewati Timnas Indonesia. Saat ini, Sierra Leone nangkring di tangga 125 dengan capaian 1.134,26 angka.