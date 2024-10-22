Bahrain Takut Diserang saat Lawan Timnas Indonesia di Jakarta, Ramadhan Sananta: Alasan Saja!

Ramadhan Sananta menilai keinginan Bahrain main di luar Indonesia karena takut diserang hanya alasan saja (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA – Ramadhan Sananta turut menyoroti soal ketakutan Bahrain bermain di Indonesia. Striker Timnas Indonesia itu yakin jika Timnas Bahrain hanya mencari alasan saja.

Sesuai dengan jadwal tetap dari FIFA, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025. Itu merupakan matchday delapan Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, belum lama ini Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) melayangkan surat keberatan bermain di Indonesia. Mereka meminta venue pertandingan melawan Tim Merah Putih dipindah ke tempat netral.

Permintaan ini pun menjadi sorotan dari penggemar hingga PSSI. Pihak Indonesia merasa permintaan ini tidak menunjukkan sikap fairplay.

Sananta beranggapan demikian. Pemain Persis Solo itu menegaskan kekhawatiran dari Bahrain tidak berdasar. Menurutnya, tidak adil bila pertandingan tersebut dipindah ke tempat netral.

"Harusnya (jika dipindah venue) tidak fair sih, kenapa takut ke Indonesia, kami juga datang ke Bahrain menghadapi dia," kata Sananta kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di SUGBK, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).