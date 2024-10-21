Shin Tae-yong Pulang Kampung, Evaluasi Timnas Indonesia Usai Lawan Bahrain dan China Ditunda

JAKARTA - Evaluasi hasil Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai melawan Bahrain dan China di laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terpaksa ditunda. Hal itu dikarenakan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan untuk beristirahat.

Seperti yang diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain dan kalah 1-2 saat berjumpa China. Padahal, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam kedua ajang tersebut.

Melihat hasil itu, evaluasi sejatinya akan segera dilakukan. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi mengatakan pihaknya saat ini sedang memberikan waktu untuk Shin Tae-yong beristirahat. Jadi, pihaknya belum membahas evaluasi performa Pratama Arhan dan kolega dengan pelatih tersebut.

"Sekembali beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau. Belum tahu (berapa lama) nanti saya belum tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya," kata Yunus Nusi di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sebelumnya, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan Timnas Indonesia harus berbenah diri dari dua hasil tersebut. Jadi, dia akan meminta laporan dari Shin Tae-yong terkait dua hasil laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.