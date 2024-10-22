Kebut Proses Naturalisasi Kevin Diks, Sekjen PSSI: Mudah-mudahan Bisa Kejar Target yang Diharapkan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, angkat bicara soal proses naturalisasi Kevin Diks untuk perkuat Timnas Indonesia. Dia memastikan prosesnya terus dikebut sehingga berharap PSSI bisa merampungkannya sesuai target.

Saat ini, PSSI masih menghormati proses perpindahan kekuasaan dari kabinet lama ke kabinet baru. Setelah itu, Yunus mengatakan proses naturalisasi Kevin Diks akan kembali berjalan sebagaimana mestinya.

"Tadi, kita komunikasi dengan Menpora (Dito Ariotedjo), ini yang lagi kita usahakan, kabinet baru hari ini dilantik, mudah-mudahan besok (hari ini) sudah dalam proses administrasi dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa kita kebut secepatnya bisa mengejar target yang diharapkan," kata Yunus di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Kevin Diks nantinya akan melalui sejumlah proses naturalisasi sebelum membela Timnas Indonesia. Di antaranya, ada persetujuan dari pemerintah, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI), hingga perpindahan federasi.

Yunus Nusi mengatakan saat ini fokus PSSI adalah menaturalisasi Kevin Diks terlebih dahulu. Dia menegaskan, proses naturalisasi dimulai setelah sang pemain berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.