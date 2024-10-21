Gerak Cepat untuk Naturalisasi Kevin Diks, Menpora Dito Ariotedjo Langsung Koordinasi ke Menkumham Baru Usai Resmi Dilantik

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, gerak cepat dalam proses naturalisasi Kevin Diks untuk perkuat Timnas Indonesia. Usai resmi dilantik sebagai Menpora RI dalam Kabinet Merah Putih, Dito langsung berkoordinasi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru.

Menpora Dito terus mendorong proses naturalisasi Kevin Diks. Politisi Partai Golkar itu mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru tepat setelah dilantik di Istana Negara pada Senin (21/10/2024).

“Baru dilantik saya hari ini. Di Istana, saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini,” kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Kantor Kemenpora RI, Senin (21/10/2024).

Menpora Dito turut menyampaikan akan langsung mengirimkan berkas-berkas yang ada. Setelah itu, koordinasi lanjutan baru akan dilakukan.