Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Al Ain vs Al Hilal di AFC Champions League Elite 2024-2025, Live di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |00:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Al Ain vs Al Hilal di AFC Champions League Elite 2024-2025, Live di iNews!
Laga Al Ain vs Al Hilal disiarkan di iNews. (Foto: iNews TV)
A
A
A

PERTANDINGAN seru akan tersaji malam ini di Stadion Hazza Bin Zayed, Senin (21/10/2024), saat juara bertahan Al Ain menghadapi tantangan berat dari Al Hilal dalam matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025.

Juara bertahan AFC Champiosn League Elite Al Ain kini menghadapi tantangan besar mempertahankan gelar mereka. Hal itu terlebih dengan awal musim yang kurang memuaskan.

Jadwal siaran langsung Al Ain vs Al Hilal

Tim asuhan Hernan Crespo ini masih terus mencari kemenangan pertama mereka dalam kompetisi musim ini. Sebagai tuan rumah, Al Ain memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi ke-10 klasemen zona barat dengan satu poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Al Hilal datang dengan motivasi tinggi setelah meraih kemenangan penting di laga sebelumnya. Kini, Al Hilal berada di puncak klasemen dengan raihan rekor sempurna, yakni enam angka dan selisih gol +7.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Al Ain harus memperbaiki pertahanan mereka jika ingin menahan gempuran dari lini serang Al Hilal yang sedang dalam performa terbaik.

Laga ini juga akan menjadi ujian bagi para pemain kunci Al Ain seperti Bandar Al Ahbabi dan Soufiane Rahimi untuk menunjukan kualitas mereka di panggung besar. Sementara itu, Al Hilal yang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, akan terus mengandalkan kecepatan dan daya serang mereka untuk mengamankan kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/261/3135242/cristiano_ronaldo_jadi_sorotan_setelah_al_nassr_kalah_2_3_dari_kawasaki_frontale-R52y_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan Setelah Al Nassr Kalah 2-3 dari Kawasaki Frontale di Semifinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/261/3134089/al_nassr_menang_telak_4_1_atas_yokohama_f_marinos_di_perempatfinal_afc_champions_league_elite_2024_2025-pLtC_large.jpg
Hasil Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Perempatfinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025: Cristiano Ronaldo Dkk Menang 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3133966/cristiano_ronaldo_siap_menghadapi_sandy_walsh-lyi2_large.jpg
Yokohama F Marinos vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Siap Hadapi Sandy Walsh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3134044/cristiano_ronaldo_kala_membela_al_nassr-7agC_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Liga Champions Asia Elite 2024-2025 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Terungkap! Ini 3 Alasan Utama Igor Tudor Dipecat Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement