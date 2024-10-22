Jadwal Siaran Langsung Al Ain vs Al Hilal di AFC Champions League Elite 2024-2025, Live di iNews!

PERTANDINGAN seru akan tersaji malam ini di Stadion Hazza Bin Zayed, Senin (21/10/2024), saat juara bertahan Al Ain menghadapi tantangan berat dari Al Hilal dalam matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025.

Juara bertahan AFC Champiosn League Elite Al Ain kini menghadapi tantangan besar mempertahankan gelar mereka. Hal itu terlebih dengan awal musim yang kurang memuaskan.

Tim asuhan Hernan Crespo ini masih terus mencari kemenangan pertama mereka dalam kompetisi musim ini. Sebagai tuan rumah, Al Ain memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi ke-10 klasemen zona barat dengan satu poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Al Hilal datang dengan motivasi tinggi setelah meraih kemenangan penting di laga sebelumnya. Kini, Al Hilal berada di puncak klasemen dengan raihan rekor sempurna, yakni enam angka dan selisih gol +7.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Al Ain harus memperbaiki pertahanan mereka jika ingin menahan gempuran dari lini serang Al Hilal yang sedang dalam performa terbaik.

Laga ini juga akan menjadi ujian bagi para pemain kunci Al Ain seperti Bandar Al Ahbabi dan Soufiane Rahimi untuk menunjukan kualitas mereka di panggung besar. Sementara itu, Al Hilal yang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, akan terus mengandalkan kecepatan dan daya serang mereka untuk mengamankan kemenangan.