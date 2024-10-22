PT LIB Pastikan Liga 1 Terus Bergulir Selama Timnas Indonesia Main di Piala AFF 2024

Dirut PT LIB, Ferry Paulus, memastikan Liga 1 2024-2025 tetap bergulir selama Piala AFF (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA – Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (Dirut PT LIB), Ferry Paulus, memastikan Liga 1 2024-2025 terus bergulir saat Timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2024. Hal ini ternyata sudah sesuai kesepakatan yang dijalin dengan PSSI.

Seperti diketahui, jadwal Liga 1 2024-2025 akan berbenturan dengan kalender pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024-5 Januari 2025.

Beberapa pertandingan Liga 1 akan berlangsung saat turnamen itu digelar. Sebagian besar adalah saat kompetisi memasuki pekan ke-12 hingga pekan ke-17.

Ferry memastikan Liga 1 akan tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia mengungkapkan, hanya pertandingan FIFA Matchday yang membuat Liga 1 berhenti sejenak.

"Jalan terus liga, kami berhenti kalau sudah h-4 FIFA Matchday,” kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

“Selebihnya jalan terus (ketika) Timnas Indonesia U-20 atau U-17," sambung eks petinggi Persija Jakarta itu.