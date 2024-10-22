Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Pastikan Liga 1 Terus Bergulir Selama Timnas Indonesia Main di Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:16 WIB
PT LIB Pastikan Liga 1 Terus Bergulir Selama Timnas Indonesia Main di Piala AFF 2024
Dirut PT LIB, Ferry Paulus, memastikan Liga 1 2024-2025 tetap bergulir selama Piala AFF (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (Dirut PT LIB), Ferry Paulus, memastikan Liga 1 2024-2025 terus bergulir saat Timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2024. Hal ini ternyata sudah sesuai kesepakatan yang dijalin dengan PSSI.

Seperti diketahui, jadwal Liga 1 2024-2025 akan berbenturan dengan kalender pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024-5 Januari 2025.

Liga 1 2024-2025

Beberapa pertandingan Liga 1 akan berlangsung saat turnamen itu digelar. Sebagian besar adalah saat kompetisi memasuki pekan ke-12 hingga pekan ke-17.

Ferry memastikan Liga 1 akan tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia mengungkapkan, hanya pertandingan FIFA Matchday yang membuat Liga 1 berhenti sejenak.

"Jalan terus liga, kami berhenti kalau sudah h-4 FIFA Matchday,” kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

“Selebihnya jalan terus (ketika) Timnas Indonesia U-20 atau U-17," sambung eks petinggi Persija Jakarta itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/ricky_kambuaya_menjadi_bintang_saat_dewa_united_me.jpg
Cara Nonton Live Streaming Dewa United vs Tainan City, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement