Gelontorkan Rp504 Miliar untuk Pecat Roberto Mancini, SAFF Incar 5 Calon Pelatih Timnas Arab Saudi Termasuk Zinedine Zidane!

KELUARKAN 30 juta euro atau sekira Rp504 miliar untuk kompensasi pemecatan Roberto Mancini, Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) telah menyiapkan 5 calon pelatih Timnas Arab Saudi. Sebanyak lima nama yang dimaksud adalah Zinedine Zidane, Herve Renard, Al-Mohammadi, Saad Al-Shehri dan Ramon Diaz.

Namun, dari lima nama di atas, Ramon Diaz jadi yang paling kencang dikaitkan menangani Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Mengutip dari La Gazzetta dello Sport, Ramon Diaz merupakan sosok yang paling diinginkan SAFF.

(Ramon Diaz masuk radar SAFF)

“SAFF ingin mengontrak pelatih asal Argentina Ramon Diaz untuk membesut Timnas Arab Saudi,” tulis La Gazzetta dello Sport.

Ramon Diaz saat ini berstatus sebgai pelatih klub asal Brasil, Corinthians. Aktif Melatih sejak 1995, Ramon Diaz pernah memenangkan sejumlah trofi bersama River Plate, San Lorenzo, Al Ittihad, Al Hilal dan Al Nassr (UEA).

Ia diburu SAFF bukan hanya karena memiliki kecapakan taktik, tapi juga paham dengan kultur sepakbola Asia Barat. Karena itu, Ramon Diaz dipercaya tak perlu butuh lama beradaptasi jika benar menangani Timnas Arab Saudi.

Dalam waktu dekat, Arab Saudi akan melakoni laga genting kontra Australia di lanjutan matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga akan dilangsungkan di Melbourne, Australia pada Kamis, 14 November 2024 sore WIB.