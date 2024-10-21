Dicoret Shin Tae-yong, Eliano Reijnders Unjuk Gigi di Laga PEC Zwolle vs NAC Breda!

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano Reijnders sempat dikabarkan cedera jelang Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun, beberapa hari setelahnya Eliano justru mampu unjuk gigi di laga PEC Zwolle vs NAC Breda!

Ya, Eliano telah dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk laga melawan China. Namanya benar-benar menghilang dari skuad Garuda dan dirumorkan tengah mengalami cedera.

Kendati demikian, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji menuturkan, pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Shin Tae-yong. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Entah mana yang benar, satu hal pasti Eliano tak dimainkan sama sekali. Jika dibilang cedera, nyatanya kondisi Eliano bugar, sebab baru-baru ini ia dimainkan PEC Zwolle saat melawan NAC Breda di pekan kesembilan Liga Belanda 2024-2025 pada Minggu 20 Oktober 2024.

Eliano baru dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit 79. Meski hanya bermain selama kurang lebih 11 menit, Eliano sukses memperlihatkan kemampuan yang apik, bahkan terlibat dalam gol Zwolle.

Eliano menjadi pemain yang turut membangun serangan yang akhirnya menjadi gol untuk Kaj de Rooij di menit 81. Berkat Eliano, PEC Zwolle berhasil memperkecil jarak meski akhirnya tetap kalah dengan skor 1-2.