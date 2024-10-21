Beda dengan AFC, FIFA Pastikan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Digelar di Indonesia: Tolak Main di Indonesia, Bahrain Kalah WO!

BEDA dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di Tanah Air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo.

“Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia, insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga,” kata Dito Ariotedjo.

(Menpora Dito pastikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di Tanah Air. (Foto: Andika Khoirul Huda/MPI)

“Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan,” lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia.

“Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO,” tegas politikus partai Golkar ini.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif.

Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang mengharapkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral.