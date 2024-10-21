Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia agar Utamakan Gelar Juara Piala AFF 2024 ketimbang Lolos Piala Dunia 2026

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/MNC Portal Indonesia)

MEDIA Vietnam, Bongda24h, sindir Timnas Indonesia. Mereka menyarankan Timnas Indonesia untuk utamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026.

Saran ini datang usai Timnas Indonesia mendulang hasil minor dalam lawatannya ke markas Timnas China di laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di Qingdao Football Youth Stadium, Qingdao, 15 Oktober 2024 itu diketahui harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda.

Hasil ini membuat posisi Timnas Indonesia masih terpuruk di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C. Pasukan Shin Tae-yong total baru mengemas 3 poin.

Menurut Bongda24h, hasil minor saat melawan China telah membuat Asnawi Mangkualam cs terpuruk. Sebab, sebelumnya ada harapan besar yang dimiliki Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Pasalnya, Timnas Indonesia sukses terhindar dari kekalahan usai menahan imbang rival di 3 laga awal. Ketiga lawan itu adalah Arab Saudi (1-1), Australia (0-0), dan Bahrain (2-2).

“Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Melihat prestasi di atas, suporter Garuda berharap masa depan cerah bagi timnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026,” tulis Bongda24h, dikutip Okezone Senin (21/10/2024).

“Namun, kekalahan terbaru melawan China di laga ke-4 memberikan pukulan psikologis yang cukup berat Asnawi Muangkualam dan rekan satu timnya,” lanjutnya.

Bongda24h pun kemudian menyindir Timnas Indonesia untuk tak terlalu fokus lagi ke Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong dinilai lebih baik fokus bersaing di Piala AFF 2024 demi meraih gelar juara di ajang itu untuk pertama kalinya.

Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa mengurungkan rencana awal untuk menurunkan skuad B di Piala AFF 2024. Hal ini dinilai Bongda24h bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain Timnas Indonesia.