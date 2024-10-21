Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gacor Lagi Usai Dipanggil Timnas Indonesia, Hokky Caraka: Bisa Jadi Batu Lompatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:10 WIB
Hokky Caraka kembali masuk papan skor di Liga 1 2024-2025 bersama PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hokky Caraka kembali masuk papan skor bersama PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 usai pulang dari panggilan Timnas Indonesia. Ia berharap gol ke gawang Barito Putera jadi semacam batu loncatan.

PSS menang meyakinkan dengan skor 3-0 saat bertandang ke markas sementara Barito Putera di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 20 Oktober 2024. Tiga gol kemenangan itu dicetak oleh Hokky (8’), Cleberson (13’), dan Gustavo Tocantins (60’).

Hokky Caraka beraksi di laga Barito Putera vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Usai laga, Hokky sangat senang bisa kembali berkontribusi untuk PSS Sleman. Tidak hanya mencetak gol saja, ia juga memberikan assist ke Tocantins. Menurutnya, kemenangan ini sangat penting bagi Super Elja karena sedang terseok-seok.

“Alhamdulillah, PSS bisa bangkit lagi setelah terpuruk. Ini bisa menjadi batu lompatan ke depan yang bisa melewati klasemen di tujuh pertandingan terakhir,” kata Hokky, dikutip dari situs PSS Sleman, Senin (21/10/2024).

Striker berlabel Timnas Indonesia itu berharap kemenangan atas Barito Putera menjadi sinyal positif bagi PSS. Hokky harap, timnya bisa tetap konsisten di jalur kemenangan sehingga mampu keluar dari zona merah klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

“Mudah-mudahan kemenangan ini menjadi hal yang positif bagi kami bisa melewati rintangan dengan mudah ke depannya,” tutur striker berusia 20 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
